Gue Pequeno scatenato su Twitter: prima attacca Sanremo, poi l'offesa choc a una follower. Cosa ha scritto

di Redazione web

Gue Pequeno e la dura stoccata a Sanremo. Che il rapper non sia proprio sulle note del Festival della musica italiana non lo ha mai nascosto, che quest'anno deve aver avuto meno piacere del solito a guardare la kermesse era intuibile vista la presenza del suo storico "nemico" Fedez con tanto di moglie a seguito, ma quanto ha scritto sui social è stato di sicuro molto irriverente.

Little Tony, la figlia contro Gino Paoli e le "corna" di Sanremo: «Ci sono rimasta male, deve scusarsi pubblicamente»

Fedez, serata alcolica con Vessicchio: vino e pistole giocattolo. «Io in hangover, il maestro freschissimo»

La polemica

Gue ha commentato il Festival marginalmente nel corso della settimana, salvo poi dare una bella stoccata con il Super Bowl. In un Tweet ha scritto: «MENO MALE CHE RIHANNA AL SUPERBOWL LEVA UN PO DAL C*** SANREMO», facendo capire che non è stato uno show di suo gradimento. Ma in rete diversi utenti hanno avuto a che ridire con la polemica del rapper milanese e tra tutti spunta la risposta pungente di una ragazza: «Sei simpatico come le emorroidi che avevo a Marzo 2022».

Il tweet

La risposta però di Guè non ha tardato ad arrivare, ancora più irriverente che mai: «Bruttissimo che una tipa parla di emorroidi, non ti s*** manco con il C**** di Gino Paoli». La risposta però non è piaciuta a molti utenti che hanno duramente criticato le sue parole. Chissà se si renderà conto di aver esagerato questa volta?

MENO MALE CHE RIHANNA AL SUPERBOWL LEVA UN PO DAL CAZZO SANREMO — Guè (@THEREALGUE) February 13, 2023

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Febbraio 2023, 13:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA