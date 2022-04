Guè Pequeno super ospite alla serata evento di Exclusive Paris nel cuore di Roma

Guè Pequeno super ospite di uno degli eventi più cool delle ultime settimane nel cuore di Roma. Tessuti pregiati e dettagli sofisticati, tra i giovani della Capitale impazza la moda lanciata da Exclusive Paris, brand urban street con sede in via Brunetti 35. Gran folla mercoledì durante il lancio della nuova collezione del brand, targato Patrizio Fabbri, a cui hanno partecipato oltre 1500 ragazzi. Special guest il rapper Guè Pequeno. Foto e selfie per immortalare la nuova linea: il rapper non si è risparmiato in nulla, accerchiato dai fan in delirio.

Una serata dedicata non solo a moda e abbigliamento. In anteprima assoluta, è stato presentato il primo modello di moto Storm S di Wottan Motor, azienda spagnola specializzata in mobilità urbana e aereografato da Patrizio Fabbri. Un modello esclusivo, il primo di cinquanta esemplari numerati. A provarlo è stato proprio l'ospite Guè Pequeno, che ha testato la moto.

Ad accompagnare la serata-evento, un dj set con musica trap italiana e internazionale tra cui una traccia prodotta dallo stilista Fabbri, “Deus Ex Machina” del brand, Exclusive Paris. Nel corso di pochi anni è diventato uno degli stilisti più in voga del panorama italiano. Le sue collezioni disegnate hanno sbancato in poco tempo, capi d'abbigliamento ricercati e amati.





