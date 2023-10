Laura Pausini, il duetto con la figlia Paola su "Dimora Naturale" incanta tutti: «Ha imparato dalla mamma»

di Redazione web

Per Laura Pausini (49 anni) la nascita di Paola (10 anni), la prima figlia, ha rappresentato un punto di svolta nella sua vita. Forse il più importante. La primogenita ha da sempre respirato aria di musica in casa, d'altronde, quando tua mamma è una delle voci più apprezzate nel panorama musicale italiano e tuo papà è un importante chitarrista e musicista, non poteva essere altrimenti. Il legame tra mamma e figlia si è rafforzato ancora di più da quando la piccola ha mostrato di condividere la stessa passione per la musica.

Laura Pausini si appresta a presentare il suo nuovo album, Anime Parallele, dove, a sorpresa, si potrà sentire anche la voce della figlia Paola che le ha chiesto di poter fare i cori con lei.

«L'ho fatta bene?» chiede timida alla mamma e Laura risponde: «Secondo me sì. Devi essere molto contenta. Dammi la mano: congratulazioni, brava. Sei stata molto brava».

«Ho imparato da te», dice Paola, mentre guarda con occhi sognanti mamma Laura Pausini.

Il duetto con la figlia Paola

«Era l’8 luglio 2023 e avevo appena finito di cantare questa nuova canzone. Laura Pausini su Instgaram per annunciare l'uscita su tutte le piattaforme digitali di "Dimora Naturale", il nuovo singolo in cui si sente anche la voce della piccola Paola, mentre canta i cori.

