Laura Pausini e l'amore per il marito Paolo: «Tra di noi c'è ancora un'attrazione pazzesca»

di Redazione web

Laura Pausini sta vivendo un momento d'oro della propria vita: lavoro e famiglia le donano tanta gioia e soddisfazione e lei non potrebbe essere più felice di quanto non lo sia ora. Inoltre, il prossimo 16 novembre, l'artista riceverà il Latin Grammy come persona dell'anno, altro importante riconoscimento alla carriera. In una recente intervista, Laura ha parlato dei suoi progetti lavorativi ma anche dell'amore che nutre nei confronti del marito Paolo Carta.

Laura Pausini canta in spagnolo a Siviglia: l'esibizione è da applausi

Laura Pausini: «Stare sul divano con i premi vinti, non serve a niente». E il messaggio alle nuove generazioni: «Ci vuole disciplina e coraggio»

La storia d'amore tra Laura Pausini e Paolo Carta

Laura Pausini e Paolo Carta fanno coppia fissa ormai da 18 anni ma si sono sposati solamente lo scorso gennaio. In una recente intervista rilasciata a Gente, la cantante ha parlato del rapporto con il marito: «I nostri amici dicono che non siamo normali. Abbiamo due caratteri molto diversi, io ho bisogno di buttare tutto fuori, lui, appunto, è un "chiuso", un riflessivo e ancora oggi ogni tanto mi chiedo: ma che cosa starà pensando? Pure i nostri amici ci dicono che non siamo normali, stiamo sempre appiccicati e fra noi c’è ancora un’attrazione pazzesca. Forse perché tutti e due abbiamo una personalità forte e lasciamo libero l’altro di essere com’è. Per farti un esempio, lui è vegetariano. Mi ci vedi, a me, vegetariana?».

Poi, Laura ha spiegato cosa l'ha fatta innamorare di Paolo: «Quando l’ho conosciuto aveva già tre figli dal suo primo matrimonio.

Infine, Laura Pausini è una mamma molto premurosa e ha raccontato come vede la sua bambina Paola: «Sono curiosa di vedere come sarà da grande e di quello che diventerò io, attraverso di lei. È così coraggiosa, ha una visione di sé che non la spaventa. Prendi la parola chiave della mia vita, la solitudine: a me il vuoto ha sempre atterrito, da quando a 18 anni ho provato a dargli voce con quella canzone, lei invece lo cerca».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Ottobre 2023, 19:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA