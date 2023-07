Laura Pausini, polemiche per i concerti a Venezia: «Intonaci caduti per il volume troppo alto»

di Redazione web

Laura Pausini a dicembre darà il via al suo tour mondiale ma, per quest'estate ha organizzato alcune date in cui offre un'anteprima dello spettacolo ai suoi milioni di fan. Così, la cantante di Solarolo si è esibita in tre serate a Venezia e, nonostante pioggia, acqua alta e maltempo generale, lo spettacolo si è rivelato un vero e proprio successo. Purtroppo, però, la città, e soprattutto Piazza San Marco (dove si è tenuto l'evento), ne ha risentito. Ecco cosa è successo.

Laura Pausini, l'anteprima del World Tour a Venezia

Laura Pausini: «Stare sul divano con i premi vinti, non serve a niente». E il messaggio alle nuove generazioni: «Ci vuole disciplina e coraggio»

La vicenda

Laura Pausini si è esibita a Venezia per tre serate, più precisamente dal 30 giugno al 2 luglio. Sopra il palco della cantante di Solarolo e dei suoi musicisti non sono piovuti solo acquazzoni, ma anche, polemiche. Le critiche riguardano soprattutto la logistica: la gestione di Piazza San Marco, il palco troppo grande e, soprattutto, il volume delle casse troppo alto. I decibel esagerati, infatti, hanno causato la caduta degli intonaci del "Sottoportego de l'Arco Celeste", che collega la piazza con il Bacino Orseolo. Come se non bastasse, anche i proprietari degli esercizi commerciali affianco a San Marco si sono lamentati del fatto che il volume fosse troppo alto e che, quindi, pezzi di intonaco siano caduti sopra le vetrine. Come riportato da Il Corriere del Veneto, le associazioni avrebbero preferito che il concerto si fosse tenuto al Teatro La Fenice, luogo adibito a sostenere un certo numero di decibel.

Laura Pausini e il concerto sotto alla pioggia

Inoltre, dopo tutte queste polemiche, nemmeno il meteo si è rivelato tanto clemente con Laura Pausini che la prima sera si è esibita sotto una pioggia battente. Al termine dello spettacolo, a bordo di un taxi acqueo, aveva ringraziato tutti i suoi fan: «La mia prima volta a Venezia. Siamo stati battezzati da una pioggia ancora più forte di quella di San Siro.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Luglio 2023, 17:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA