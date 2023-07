Laura Pausini canta in spagnolo a Siviglia: l'esibizione è da applausi

Laura Pausini torna dal vivo e lo fa alla grande con il suo tour mondiale: il World Tour 2023-2024. Attraverso questo evento, la cantante avrà la possibilità di portare la sua musica nei più prestigiosi palasport del mondo. Questo tour permetterà a Laura Pausini di incontrare i suoi fan con uno show che esalterà il suo repertorio con tutta la nuova musica che segnerà il nuovo capitolo della sua storia.

Laura Pausini, polemiche per i concerti a Venezia: «Intonaci caduti per il volume troppo alto»

Laura Pausini, la prima tappa del World Tour a Venezia

Laura Pausini si esibisce a Siviglia

Dopo il debutto dell'Anteprima World World Tour in Piazza San Marco a Venezia e del 21 luglio in in Plaza de España a Siviglia, dove Laura Pausini si esibirà anche questa sera, prenderà ufficialmente il via da dicembre in Italia il World Tour 2023/2024, che continuerà in Europa, si sposterà in America Latina e si concluderà negli Stati Uniti.

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Luglio 2023, 12:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA