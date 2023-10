Ariete live, Zucchero alla Festa del cinema Cabaret è musical con Brachetti-Del Bufalo

di Donatella Aragozzini

Continuano le celebrazioni per il centenario di Italo Calvino, con la mostra “Favoloso Calvino”, fino a febbraio alle Scuderie del Quirinale, e l'incontro “Nino racconta Calvino”, domenica pomeriggio all'Altrove Teatro Studio, con Luca Manfredi che racconterà come il celebre padre coniugò la passione per lo scrittore e quella per Chaplin nell'episodio “L’avventura di un soldato” del 1962, che verrà proiettato a seguire. Al Manzoni arriva invece oggi l'attivista egiziano Patrick Zaki per presentare il suo libro “Sogni e illusioni di libertà”, che racconta i venti mesi di prigionia e le torture subite perché ritenuto sovversivo. La musica è la protagonista assoluta al Brancaccio, dove fino al 12 novembre è in scena “Cabaret - The musical”, con Arturo Brachetti e Diana Del Bufalo, all'Auditorium Parco della Musica, dove fino a domani l'Orchestra e il Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia portano in scena l'opera noir di Dvorak “La sposa dello spettro”, ma anche al Belli, con una tre giorni di musica classica, e al Parco X Giugno, a Ostia, dove domenica è atteso un pomeriggio a ritmo di flamenco.

Teatro allo stato puro, per tutto il weekend, sul palco del Teatro Spazio 18b, con l'introspettivo “Nel meraviglioso mondo di Alice”, e al Teatro Basilica, con “Spezzato è il cuore della bellezza”, che coniuga tragedia e umorismo.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Ottobre 2023, 06:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA