Mick Jagger: «I Maneskin sono la più grande rockband nel mondo». La frecciata di Damiano ai critici italiani

«Mi stupisce che la più grande rock band nel mondo sia italiana». Lo dice Mick Jagger, 80 anni, in un’intervista concessa a 7, il settimanale del Corriere della sera in cui parla del suo nuovo album Hackney Diamonds. E ovviamente si riferisce ai Maneskin, la band nata sul palco di X Factor. Un'investitura clamorosa, dopo che Damiano David e compagni erano stati scelti per aprire i concerti dei Rolling Stones.

