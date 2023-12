Damiano David dei Maneskin ha un nuovo tatuaggio: ecco dove. «Petto guarito e mano sporca»

di Cristina Siciliano

Damiano David, appassionatissimo di tatuaggi, adora esibirli posando spesso a torso nudo. È qui, infatti, che si trovano alcuni dei tatuaggi più iconici, vedi la scritta Il ballo della vita, omaggio al primo album che i Maneskin hanno registrato in studio nel 2018. Tuttavia, nelle ultime ore il frontman dei Maneskin ha approfittato di una pausa dalle prove con il gruppo, a causa delle festività natalizie, per tatuarsi una nuova opera d'arte sulla pelle. Il tatuaggio tribale è in stile Kawaii ed è stato realizzato in uno studio a Trastevere, nel quartiere di Roma.

Il nuovo tatuaggio di Damiano David

Una passione alla quale non riesce a resistere.

«Petto guarito e mano sporca». Sono queste le parole che si leggono nella didascalia del post Instagram che ha pubblicato il tatuatore. Di conseguenza, un follower ha subito commentato: «Sì, ma non curerà il dolore».

Ultimo aggiornamento: Domenica 31 Dicembre 2023, 11:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA