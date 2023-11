Damiano dei Maneskin e Dove Cameron fidanzati? Chi è l'attrice che avrebbe preso il posto di Giorgia Soleri

di Cristina Siciliano

Damiano David dei Maneskin e Dove Cameron non scherzano. Dopo la fine della storia d'amore con Giorgia Soleri, durata oltre cinque anni, il frontman dei Maneskin ha aperto nuovamente le porte del suo cuore. Dopo che Damiano David e Dove Cameron sono stati immortalati mentre si baciavano in un locale di Los Angeles, i due sono stati paparazzati nuovamente in Brasile dopo la fine del concerto della band tenutosi presso l'Espaco Unimed di San Paolo.

Le foto ritraggono la (presunta) nuova coppia a San Paolo, in Brasile.

Un altro indizio social riguarda uno degli ultimi post che il cantante ha pubblicato sul suo profilo Instagram, al quale l'attrice ha aggiunto un commento con tante emoji con i cuoricini. Un altro indizio che non è sfuggito ai fan di entrambi.

Per ora è difficile dire con estrema certezza se tra i due ci sia davvero del tenero, anche se così tanti indizi non possono certo essere sottovalutati.

