Damiano David e Anitta, il video è bollente: «Una delle persone più genuine che abbia incontrato»

Valanga di baci tra Damiano David, frontman dei Maneskin e la cantante brasiliana Anitta nel videoclip di Mil Veces, la nuova canzone lanciata dall’artista sudamericana. Già con i primi scatti che circolavano sul web, il video si preannunciava "bollente". Ed infatti, non ha deluso le aspettative dei fan. Tuttavia, nelle ultime ore il frontman dei Maneskin ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram con una dedica a corredo per Anitta. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglioo.

Solo alcune settimane fa si era diffusa la notizia che Anitta e Damiano David potessero essere una coppia dopo essere stati pizzicati insieme in più occasioni.

Di conseeguenza è nato uno splendido rapporto tra i due, tant'è che Damiano David ha scelto di pubblicare un post sul suo profilo Instagram con una dedica a corredo per Anitta. «Una delle persone più divertenti e genuine che abbia mai incontrato, grazie Anitta per aver pensato a me. È stato molto divertente».

Sembra più che ovvio quindi che tra i due cantanti non ci sia nulla di più di un "feeling artistico".

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Ottobre 2023, 19:54

