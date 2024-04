Antonio Tajani regala l'album dei Maneskin a Blinken: compleanno rock per il segretario di Stato statunitense a Capri

di Redazione Web

Altro che pizza, pasta e mandolino, adesso l'Italia è pizza, pasta e Maneskin. La celebre band romana sembrerebbe essere diventata il nuovo marchio del nostro Paese, in particolar modo dopo che il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani ha regalato il loro album ad Antony Blinken. Il segretario di Stato statunitense, infatti, ha festeggiato i suoi 62 anni il 18 aprile, nel pieno degli incontri del G7, che si è concluso il 19 aprile. E proprio alla fine di una riunione, Tajani ha voluto fare "gli onori di casa", regalandogli il disco del famosissimo gruppo.

Un compleanno rock

Blinken non si aspettava di ricevere questo dono, dimostrandosi infatti sorpreso e lusingato dal gesto. Però gli ha fatto tornare il buon umore, visto che proprio poche ore prima dell'incontro non si era sentito molto bene. Durante il viaggio in motovedetta, che lo ha portato da Napoli a Capri, il segretario di Stato statunitense ha un po' sofferto il mal di mare.

Dall'altro lato, il regalo di Antonio Tajani forse non è stato casuale. I Maneskin, infatti, sono una delle band più acclamate negli Stati Uniti, tanto che il Los Angeles Times li ha definiti come uno dei gruppi preferiti dagli americani. E chissà se nella playlist di Blinken ci sono proprio le canzoni cantante da Damiano.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Aprile 2024, 13:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA