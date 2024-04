Damiano dei Maneskin cambia look e si fa crescere la barba. La reazione delle fan: «Sei sempre più bono»

di Cristina Siciliano

Damiano David cambia look e si mostra giovane, un po' «figlio dei fiori» degli anni '70. Damiano David, bello e impossibile, si mostra sui social con un beauty look molto rilassato, con una barba corta volutamente imperfetta, baffi appena accennati e uno dei tagli di capelli più di tendenza del momento.

«Some pretty little things», che tradotto significa «alcune piccole cose carine».

Nulla di trasgressivo però: il frontman dei Maneskin nonostante ami giocare con il look ed uscire dagli standard, ha optato per un semplice baffo tipico degli anni '70. Numerosi sono stati i commenti dei fan che si dicono «innamorati» del nuovo look del cantante. «Come sei cambiato, sei ancora più bello. I capelli lunghi ti stanno benissimo», ha scritto una fan. E ancora: «Sei perfetto anche con i baffi. Diventi sempre più bono, incredibile».

