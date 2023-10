Sophie Codegoni torna a Verissimo: botta e risposta con Alessandro Basciano dopo il tradimento

di Redazione web

Sophie Codegoni tornerà a Verissimo durante la puntata di domenica 22 ottobre per parlare con Silvia Toffanin di ulteriori dettagli sulla fine della relazione con Alessandro Basciano. Tuttavia, solo ieri, 19 ottobre, l'account ufficiale del programma aveva annunciato l'intervista all'ex Basciano per dare a lui il diritto di replica sulle accuse di tradimento mosse da Sophie. Si presuppone, quindi, un weekend molto interessante per i fan della coppia che finalmente potrà avere un quadro più o meno chiaro della situazione.

Andiamo, intanto, a scoprire che cosa sappiamo fino ad ora sulla loro storia d'amore.

Sophie e Alessandro, un amore da reality (il GF)

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono conosciuti durante la loro esperienza al Grande Fratello Vip. Tra loro è stato amore a prima vista che è continuato a crescere soprattutto fuori dalla casa più spiata d'Italia. Alessandro, dopo un solo anno di fidanzamento ha chiesto alla fidanzata di sposarlo sul red carpet di Venezia nel 2022. Poco dopo, la Codegoni è rimasta incinta della loro prima figlia, Celine Blue.

Una storia d'amore perfetta agli occhi degli utenti che guardavano la loro relazione crescere, ma purtroppo non è tutto oro quel che luccica, tantomeno in questo caso. Dopo numerosi movimenti sospetti di "togli il segui - metti il segui" su Instagram da parte di Sophie Codegoni, finalmente la ragazza ha dato una spiegazione ai suoi fan e ha raccontato delle numerose segnalazioni da parte di ragazze che le raccontavano di vari tradimenti. Tra queste anche una sua ex fidanzata con cui lui avrebbe trascorso tre giorni a Ibiza, mentre Sophie era a casa con Celine.

Come finirà tra i due? Non ci resta che aspettare le loro rispettive interviste per capire meglio come sono andare effettivamente le cose.

