Sonia Bruganelli: «Parlano di te perché hanno perso il privilegio di parlare con te». A chi si riferisce?

Sonia Bruganelli «sembra essere un po' irritata». A notarlo sono i fan che sottolineano quante frecciatine social stia condividendo nelle ultime settimane. Misterioso resta, tuttavia, il o i destinatari di tali frecciate.



Proprio oggi, infatti, l'opinionista tv ha scritto alcune cose che insospettiscono i suoi fan. Dai contenuti social che pubblica pare lanciare commenti al vetriolo a qualcuno. Con chi ce l'avrà questa volta Sonia Bruganelli? Scopriamolo insieme.





«Strano che quando ti comporti come fanno loro, poi a loro non va bene», è il contenuto di un messaggio pubblicato come post su Instagram da Sonia Bruganelli, comparso ieri sera sulla piattaforma social. E questa mattina, poi, ha aggiunto: «Parlano di te perché hanno perso il privilegio di parlare con te».



Con chi ce l'ha?

I fan dell'ex opinionista del GfVip si stanno chiedendo con chi ce l'avesse. L'ipotesi è che a farla innvervosire potrebbero essere state le voci che nelle ultime settimane l'hanno vista al centro di un presunto flirt, poi smentito, con l'ex di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese.

Non è mancato, però, chi ha fatto notare che potrebbe riferirsi anche al mondo dello spettacolo che l'ha resa spesso protagonista di rumor e voci, soprattutto in seguito alla separazione con l'ex marito Paolo Bonolis. «Si chiama Ipocrisia!», hanno commentato alcuni fan a supporto dell'opinionista tv.

Ma chi sarà stato a farla innervosire?

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Ottobre 2023, 16:44

