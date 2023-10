Casalinga 40enne: «Lascio mio marito e 4 figli per un 26enne conosciuto online: sono innamorata». Ma i due non si sono mai visti

di Redazione web

«Lascio mio marito e quattro figli per un attraente ragazzo di 26 anni che ho conosciuto online: sono innamorata». Una casalinga 45enne ha raccontato la sua storia in diretta tv al programma Dr. Phill, dove lo psicologo le ha, poi, dato un consiglio. La donna, sposata e madre, si è detta disposta a lasciare la famiglia per il giovane ma tutti credono che sia incappata in una truffa. Andiamo con ordine.

La vicenda

La protagonista di una delle storie raccontate dal Dr. Phil è Sarah, casalinga 45enne, sposata da 18 anni con il marito Keith dal quale vorrebbe il divorzio. Tutto è cominciato quando l'uomo ha scoperto che la moglie chattava con altri uomini che le mandavano messaggi sui social. La conversazione con uno di loro in particolare, però, hanno attirato l'attenzione di Keith che ha, quindi, scoperto a tutti gli effetti il tradimento di Sarah.

Il ragazzo che le ha fatto perdere la testa, si chiama Kevin e, con i racconti della sua vita, ha catturato la donna: il giovane, infatti, ha detto di essere un pastore e di gestire un orfanotrofio in Kenia. Sarah e Kevin non si sono mai visti ma lei si è invaghita al tal punto da dichiarare di essere pronta a lasciare il marito e i figli. La famiglia della casalinga crede fermamente che il 26enne sia un truffatore e, nonostante questo, non riesce a far cambiare idea a Sarah. Il marito di Sarah, Keith, è molto arrabbiato per tutta questa storia e spera che la moglie possa ritornare sui suoi passi.

Il consiglio dell'esperto

Il Dr. Phil, dopo avere ascoltato la storia di Sarah e di Keith, ha consigliato alla donna di non agire con troppa fretta e di capire bene con chi sta dialogando dall'altra parte dello schermo. Inoltre, l'esperto ha detto di provare una sfida di 90 giorni che prevede un lavoro sul matrimonio di Sarah e Keith, prima di commettere errori che potrebbero portarla a perdere la sua famiglia.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Ottobre 2023, 17:55

