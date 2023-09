Modella curvy incanta con una gonna all'uncinetto: «Avevo paura a metterla»

di Redazione web

La modella curvy Abby ha sempre mostrato il suo fisico senza avere paura dei commenti degli hater sul suo peso perché ama il suo corpo e non lo cambierebbe per nulla al mondo. Condividere look estivi e non è la sua passione e sul suo canale Instagram può vantare oltre 62mila follower.

Nell'ultimo post, tuttavia, Abby ha raccontato di aver avuto un po' paura per quell'accostamento che sembrava troppo audace per lei.

Andiamo a scoprire il suo outfit.

L'outfit pericoloso

Abby Bible è una modella curvy, taglia 60, e condivide sui social i suoi look, sempre più audaci. L'ultimo post pubblicato ha ricevuto parecchi commenti e il motivo è da ricercare in un dettaglio molto particolare.

Abby, infatti, indossa un outfit che secondo lei è «impavido e coraggioso perché avevo paura di inciampare e cadere». La ragazza ha optato per un top a quadri bianco e giallo chiaro, con sotto un reggiseno nero, mentre per il sotto ha scelto una mutanda nera e una gonna all'uncinetto con i quadri molto larghi.

La modella aveva molta paura di inciampare, ma per fortuna non è stato così e i commenti sono stati tutti molto positivi.

