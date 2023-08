Uomini e Donne, insulti choc all'ex corteggiatrice: «Dimagrisci». La risposta di Chiara Geme

di Redazione web

Una ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata vittima di bodyshaming molto pesante in queste ultime ore a causa di alcuni scatti che ha pubblicato e che alcuni hater hanno ritenuto essere «troppo esagerati» per una ragazza come lei. La ex corteggiatrice in questione è Chiara Geme (conosciuta anche come Chiara Rabbi), accusata di essere ingrassata troppo e di non potersi permettere determinati abiti attillati perché, a loro detta, le stanno male.

Chiara ha cancellato i commenti più cattivi, ma ha voluto rispondere nelle storie di Instagram.

La risposta di Chiara

Chiara Geme ha risposto all'hater che l'ha accusata di essere ingrassata e le ha detto di dimagrire, così: «Credetemi non mi interessa scrivere l'ennesimo poema su quanto noi dobbiamo stare in pace con noi stessi e stop! No perché per quanto io sinceramente in questo momento della vita mi piaccia, amo il mio fisico e le mie curve a differenza di soli pochi mesi fa che passavo le giornate a pesarmi, questi commenti sono deleteri, distruttivi e malvagi per tutti! Per me che li leggo e per chi mi segue che vi piaccia o no, mi prende come punto di riferimento! La cosa terrificante è per quanto ormai sia reato e io abbia i direct pieni di "dimagrisci tro*a" e per quanto io mi esponga anche con il mio legale tutto ciò rimane sempre impunito. È violenza tutto questo è va fermata!!!! Come si ferma o si punisce tutto ciò? Invece di pensare alle minchiate e dare taxi gratis a chi decide volontariamente di ubriacarsi e ributtare al vento milioni di fondi insensati è possibile che nessuno pensi alle cose serie? Il web è pieno di gente pericolosa e persone fragili e questa combo crea troppe vittime tutti i giorni.

L'ex corteggiatrice ha voluto esprimere il suo pensiero e raccontare quello che vive ogni giorno. In molti l'hanno subito appoggiata, ma il problema del cyberbullismo è in continua espansione, con utenti che commentano in modo maleducato e offensivo senza porsi il minimo problema.

