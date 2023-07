Bebe Rexha lascia il fidanzato: «Mi ha detto che sono ingrassata». Lui si difende: «Volevo solo essere sincero»

di Redazione web

La cantante Bebe Rexha è diventata famosa al pubblico italiano per il video diventato virale, dove una fan, durante un concerto a New York, le lanciava il telefonino e la prendeva in pieno sul viso, facendole molto male. Bebe era stata costretta a fermarsi e ad andare al pronto soccorso e, dopo averle messo tre punti di sutura, è potuta tornare dai suoi fan e riprendere il tour in America. Nelle ultime ore sta facendo molto discutere sui social perché ha pubblicato un messaggio che le ha scritto il suo (ex?) fidanzato Keyan Safyari. E il contenuto non è molto carino. Andiamo a vedere che cosa le ha detto e come ha reagito la cantante.

Il fidanzato le fa bodyshaming e lei pubblica i messaggi su Instagram

Bebe Rexha ha voluto vendicarsi dei messaggi ricevuti dal fidanzato, Keyan Safyari. Il ragazzo le ha scritto che negli ultimi mesi aveva messo su parecchio peso e il suo viso si era molto «deformato» rispetto a prima. La ragazza non ha potuto non sentirsi offesa da queste parole.

Bebe ha deciso di rendere pubblica questa conversazione, dove Keyan Safyari ha continuato a criticare il suo corpo, nonostante le dicesse che lui lo stava facendo per il suo bene, perché la ama e perché, soprattutto «voglio essere totalmente onesto con te».

I fan di Bebe Rexha sono corsi immediatamente a difendere la loro cantante preferita perché «nessuno deve permettersi di insultare il tuo corpo o di criticarlo, tantomeno se dice che ti ama», ha scritto un utente su Twitter. La relazione tra la cantante e il direttore di fotografia va avanti, tra molti tira e molla, dal 2020 e sembrerebbe essere giunta ai titoli di coda.

