Cantante colpita da un telefono lanciato verso il palco durante il concerto: «Bebe Rexha ha rimediato tre punti di sutura sul viso»

Bebe Rexha è una famosa cantante americana, conosciuta per alcune delle sue hit estive in collaborazione con il dj e produttore David Guetta, "I'm good" e "Hey Mama". Nelle ultime ore alcune sue immagini stanno facendo il giro del web e la immortalano durante uno dei suoi concerti a New York. Un suo fan ha pensato di lanciare il telefono sul palco, forse perché sperava che la cantante prendesse il cellulare e facesse alcuni video inediti. Ma non è andata proprio così, anzi.

Bebe Rexha non ha visto il telefono lanciato verso il palco e, a causa delle luci che la accecavano, non è riuscita ad evitarlo. Il cellulare l'ha colpita in pieno sul viso e lei, dolorante, ha dovuto fermare il concerto.

Andiamo a vedere che cosa è successo.

Bebe Rexha e l'incidente

Bebe Rexha era intenta a cantare le sue hit maggiori di fronte al suo pubblico che la stava acclamando nel suo concerto a New York, quando un suo fan ha deciso di lanciare il telefono verso il palco. La giovane cantante non ha fatto in tempo ad evitarlo e, purtroppo, è stata colpita in pieno.

Mentre tornava dietro le quinte del suo palco, Bebe teneva le sue mani sul viso, in particolare sull'occhio. Il ragazzo che ha lanciato il telefono è stato identificato immediatamente e preso in custodia.

L'arresto immediato

Nicolas Malvagna, il ragazzo di 27 anni che ha lanciato il telefono contro la cantante Bebe Rexha è stato fermato con l'accusa di aggressione e adesso si trova, stando ad alcune fonti che riportano al Daily Mail, in stato di arresto.

La cantante si è dovuta recare al pronto soccorso dove c'è stata la sorpresa più grande: tre punti di sutura.

Nicolas Malvagna non si aspettava che un gesto a parer suo «così innocente» avrebbe fatto del male al suo idolo.

Bebe Rexha è tornata sui social per ringraziare e tranquillizzare i fan che erano in apprensione per lei.

