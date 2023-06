Katy Perry, l'appello per la comunità Lgbtq scatena gli hater: «Malata come loro»

«Come mamma e anche come alleata mi impegno per la sicurezza e per il futuro della comunità Lgbtq». Sono queste le parole che ha pronunciato la cantante Katy Perry in un video che ha pubblicato sul suo profilo Twitter. La cantante ha invitato i suoi fan a donare alle associazioni che combattono contro l'omofobia sostenendo le persone lgbtq che hanno bisogno d'aiuto. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Together, let’s raise much needed funds for organizations providing life-saving resources and services for the LGBTQ+ community like GLAAD, SAGE, The Trevor Project, the National Black Justice Coalition, CenterLink and Outright International. pic.twitter.com/0YQwSMUfbQ