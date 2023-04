Katy Perry insulta una giovane mamma e stronca il suo sogno di diventare attrice. I fan contro la cantante: «Commento vergognoso»

Katy Perry torna a far discutere. La popstar, sempre divisiva per le sue parole, in queste ore sta facendo parlare di sé per l'imbarazzante e "dolorosa" osservazione rivolta nei confronti di una giovane mamma che stava partecipando al programma tv "American Idol". Sara Beth stava conquistando il pubblico per la sua personalità, ma l'insulto della cantante ha costretto la donna ad abbandonare il programma.

La giovane mamma, una rossa dalla forte personalità, ma molto adorabile, è stata descritta da Katy Perry come «un personaggio dei fumetti che prende vita». Un commento tagliente che ha lasciato tutti sorpresi, soprattutto i giudici del programma.

Dopo che sono state mostrate le sue foto, infatti, tutti hanno pensato di avere a che fare con una adolescente, non certo con una 25enne, madre di tre figli.

Katy Perry, ovviamente, stava scherzando e il suo intento non era quello di offendere la giovane, ma sui social è scoppiata la polemica.

«Commento vergognoso»

Il mondo del web è letteralmente esploso per le parole di Katy Perry. «È un commento vergognoso, povera Sara», ha commentato un utente sui social network, ma è solo uno dei tanti commenti di supporo alla donna. Sara Beth, dopo la puntata, come riportano i media americani, ha deciso di fare una diretta su TikTok per commentare proprio l'insulto ricevuto dalla cantante. «È stato imbarazzante, soprattutto in televisione», ha raccontato.

Ha abbandonato

Sara, dopo quella battuta, ha deciso di abbandonare il programma. Ma ha deciso di non citare Katy Perry come il motivo fondamentale del suo abbandono. «Questa opportunità è davvero fantastica - ha detto prima di lasciare per sempre la 21esima edizione di American Idol -, ma questa è la mia ultima esibizione, perché il mio cuore è a casa. Quindi, torno a casa dai miei bambini. Hanno bisogno di me».

Per lei il sogno di partecipare a un film di Hollywood si interrompe sul nascere... e la colpa, secondo gli americani, è proprio di Katy...

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Aprile 2023, 09:09

