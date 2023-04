Mette la birra nel cestino del pranzo del figlio di 5 anni e lui la beve (e si ubriaca): la scuola chiama il papà, il video diventa virale

«Ho fatto un grosso errore», racconta sconvolto Will Meyers su TikTok. Un errore che molto probabilmente è costato una sbornia al suo figlioletto di 5 anni. L'uomo, infatti, ha sbagliato a mettere la bibita all'interno del cestino del pranzo del piccolo e, al posto dell'acqua, ha messo una lattina di birra ghiacciata. E la maestra di suo figlio ha dovuto chiamarlo per rimproverarlo...

Will Meyers, papà influencer e famoso mental coach specializzato nei guadagni, ha pubblicato un video sulla piattaforma social più amata dai giovani in cui ha spiegato per filo e per segno cosa abbia portato all'incredibile errore.

L'uomo ha inserito nel cestino del pranzo del figlio una lattina di Liquid Death nera - nota marca di acqua frizzante - insieme a una lattina di birra Guinness. Il motivo? Entrambe le lattine sono nere e lui, nel dormiveglia della mattina, non si è assolutamente reso conto del mix di lattine che ha inserito nella "schiscetta" del figlio.

«Non è acqua frizzante»

Nel breve filmato, divenuto subito virale, il papà distratto racconta come la scuola lo abbia subito richiamato per quel fatto ritenuto grave. «Ho confuso la lattina da dare a mio figlio e le insegnanti si sono infuriate», racconta il papà scatenando il dibattito sui social. «Sembrava acqua frizzante», cerca di giustificarsi il genitore del bimbo di 5 anni, ma poi appare preoccupato perché adesso dovrà spiegare tutto alla maestra.

