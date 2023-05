Andrea Bocelli canta per Katy Perry, la popstar gongola e va in visibilio: «Ora devo imparare»

di Redazione web

Che dire, metti il tenore Andrea Bocelli al pianoforte e vicino a lui la stella del pop mondiale, Katy Perry, che ascolta senza nascondere curiosità ed entusiasmo, ripresi col telefonino, ed il risultato è un video virale. Dell'esibizione per l'incoronazione di Re Carlo, già si è detto tutto, ma all'indomani del concerto per la famiglia reale, ecco il filmato del backstage del concerto di Windsor, in cui Bocelli ha deciso di dedicare un'esibizione privata alla cantante americana.

Applausi e complimenti

Alla fine della performance, come nella migliore tradizione della lirica, gli spettatori presenti hanno applaudito, con tanto di bravo e la faccia stupefatta di Katy Perry, che ha detto a Bocelli. «Ed ora devo imparare, imparo velocemente», come a dire, sarò una brava allieva. Grande umiltà da parte dell'artista americana, per il tenore italiano più famoso al mondo.

