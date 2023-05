Re Carlo, Andrea Bocelli svela la canzone richiesta per l'incoronazione: «Un grande onore»

di Redazione web

Ci sarà anche Andrea Bocelli a cantare per l'incoronazione di re Carlo e della regina Camilla il prossimo fine settimana a Londra. Per l'occasione ci sarà uno spettacolo al Castello di Windsor, dove Carlo e Camilla hanno voluto l'esibizione di stelle della musica mondiale. E Bocelli che ha cantato per i grandi del mondo, è certamente una della personalità maggiormente attese per lo show di gala.

Eurovision 2023, Mahmood in finale canterà "Imagine". In gara Mengoni. Da Liverpool il commento di Mara Maionchi e Gabriele Corsi

Richiesta particolare

Secondo quanto scrive il magazine People, Andrea Bocelli avrebbe detto in esclusiva quale canzone specifica gli è stata chiesta dai due coniugi reali. «Il Re e la Regina Consorte hanno dimostrato di apprezzare l'arte e la buona musica, che sono doni del cielo e che, sollevando lo spirito, contribuiscono a diffondere il bene. Questo è già di per sé motivo per tutti noi di essere entusiasti» ha detto Bocelli, che ha aggiunto: «Per quanto riguarda la mia esibizione, hanno richiesto espressamente anche una canzone a me molto cara: 'You'll Never Walk Alone', una colonna sonora toccante, intensa ed evocativa, un vero tributo alla solidarietà».

Nonna Fiorella, 97 anni, il messaggio commovente su Facebook: «Cerco i miei compagni di liceo»

Cantati dai grandi

La canzone proviene dal musical Carousel di Rodgers e Hammerstein del 1945 ed è stata interpretata da artisti come Elvis Presley e Barbra Streisand, che l'ha eseguita agli Emmy Awards del 2001, in onore delle vittime degli attacchi dell'11 settembre. "You Never Walk Alone" è anche una melodia molto amata in Inghilterra, essendo stata adottata dal Liverpool Football Club come inno ufficiale.

Duetto d'eccezione

Al concerto di domenica, Andrea Bocelli ha rivelato che "You Never Walk Alone" sarà eseguito in duetto con Bryn Terfel, cantante d'opera che proviene dal Galles e che ha definito "un collega eccezionale e amico di lunga data". Il tenore si è già esibito di fronte alla famiglia reale in numerose occasioni, tra cui al Platinum Party per le celebrazioni del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Maggio 2023, 20:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA