Katy Perry all'incoronazione di Re Carlo: la popstar è spaesata... non sa dove sedersi

Re Carlo è stato il protagonista assoluto della giornata di oggi, sabato 6 maggio: finalmente, infatti, dopo tanta gavetta, è stato incoronato ed è ufficialmente salito sul trono d'Inghilterra. La cerimonia ha visto la presenza di moltissime personalità note al grande pubblico e anche di artisti e cantanti come, ad esempio, Katy Perry che, però, inizialmente ha faticato a trovare il suo posto a sedere.

Katy Perry era una delle invitate all'incoronazione di Re Carlo III. Per l'importante occasione ha indossato un vestito lilla con tanto di cappello molto vistoso e una collana di perle con al centro un cameo. La popstar, sebbene abbia cercato di non rubare la scena ma avere il ruolo di semplice invitata, è stata, invece, protagonista di un simpatico siparietto. All'interno dell'Abbazia di Westminster, infatti, non riusciva a capire quale fosse il suo posto a sedere e dopo aver controllato più volte i nominativi sulle sedie, ha anche chiesto informazioni agli ospiti già seduti. Finalmente, poi, Katy è riuscita a trovare la propria sistemazione.

Katy Perry all’incoronazione di Re Carlo III. KATY LA MERITI TU LA CORONA. #Coronation pic.twitter.com/pJ8pWuJo21 — Trash Italiano (@trash_italiano) May 6, 2023

La cerimonia d'incoronazione di Re Carlo III è durata più di due ore e mezza: all'interno di Westminster, il sovrano è stato investito con i simboli sacri alla Corona e i rispettivi gioielli. Poi, una volta a Buckingham Palace si è affacciato insieme a tutta la Royal Family.

