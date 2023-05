Carlo III, la sfilata di mantelli colorati dei reali: ecco tutti i significati

di Redazione Web

Nell'abbazia di Westminster si è tenuta l'incoronazione di re Carlo III, e i impazzano foto, video e gossip sugli ospiti. La passerella di persone arrivate nella chiesa londinese al mattino attira l'attenzione degli spettatore che notano come, tra abiti pastello e cappellini, abbiano dato vita ad una passerella di colori. I più attesi, però, erano i Royals, da Kate Middleton con la corona di fiori a Eugenie di York col pancione. Non è passato inosservato il mantello colorato che indossavano in molti, ma perchè?

Camilla all'incoronazione con l'abito bianco: il significato e i simboli indossati dalla Regina

Principe Harry all'incoronazione, lo sgarro della zia Anna: stesso trattamento riservato alla moglie Meghan Markle

Il significato

Solo oggi si è scoperto che anche gli altri membri della casa reale hanno dovuto rispettare un preciso dress code, pieno di simbolismo. Da Kate Middleton a Sophie di Wessex, alla principessa Anna al principe William, Edoardo e Andrea: tutti indossavano lunghi mantelli ricoperti di spille e gioielli. L'appartenenza alla categoria working royals non c'entra niente (basti pensare al fatto che Andrea è stato allontanato da tempo dagli impegni istituzionali di casa Windsor). Il mantello indica i diversi ordini cavallereschi a cui appartengono.

I Royals

Chi indossa il lungo mantello durante l'incoronazione, è membro onorario di alcuni degli ordini cavallereschi più antichi ed elevati del Regno Unito. A differenziarli è stato il colore della veste sfoggiato, diverso a seconda dell'ordine di appartenenza. Il mantello verde della principessa Anna è dell'Ordine del Cardo, quello in velluto blu scuro di William, Edward e Andrea è del Nobilissimo Ordine della Giarrettiera, mentre quello di raso blu cobalto di Kate Middleton e Sophie di Wessex è un riferimento all'Illustrissimo Ordine di San Patrizio. Le spille, invece, si riferiscono al ruolo che si ricopre all'interno dell'ordine.

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Maggio 2023, 16:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA