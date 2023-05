Camilla all'incoronazione con l'abito bianco: il significato e i simboli indossati dalla Regina

di Redazione Web

Waiting for... Camilla regina. Son ormai lontani i tempi in cui la maggior parte del popolo riteneva Camilla non degna di quel posto, dopo Diana. Di certo la vita di Camilla Shand è cambiata molto e in poco tempo. E ora, dopo mesi di preparativi è iniziata all'abbazia di Westminster la solenne cerimonia di incoronazione, dove Camilla è arrivata con un abito bianco prezioso e ricco di simboli.

I dettagli

Sono trapelate ancora poche immagini, ma già si intravede Camilla nella carrozza reale. Impossibile non notareche la Regina ha scelto un abito bianco pieno di ricami floreali abbinato a una preziosa collana di diamanti. E, come il marito Carlo, anche la neo regina ha indossato i tradizionali mantelli, la Robe of State e il Coronation Robe. In particolare, ha avuto l'onore di entrare nell'abbazia di Westminster con la veste realizzata Elisabetta II nel 1953, e sistemata per lei dalla sartoria Ede & Ravenscroft.

Il post

Dopo l'incoronazione, all'uscita dell'abbazia, Camilla indosserà un nuovo mantello realizzato da Ede e Ravenscroft e ricamato dalla Royal School of Needlework, ente che gode proprio del patrocinio della nuova regina. Sul mantello di Camilla sono stati ricamati molti simboli floreali, alcuni dei quali rappresentano la loro lunga storia d'amore e un omaggio a Elisabetta II.

