William, la domanda del principe a una turista: «Where is Puglia?». Il video

"Where is Puglia?". Il principe William, nel giorno dell'incoronazione del Re Carlo, si ferma a parlare con alcune persone. Tra loro anche Alessia Palmisano, ragazza di Bari. Ha spiegato di essere pugliese, qui la domanda stupita e divertita del principe: "Where is Puglia?". "Bari, Taranto..." e così via.

E il video diventa virale

William e Kate in carrozza con i loro tre figli

William e la moglie Kate, princioe e princessa del Galles, destinati a diventare un giorno re e regina, si sono seduti in una carrozza nero e oro, con le alte ruote rosse, trainata da quattro cavalli durante la processione dall'abbazia di Westminster fino a Buckingham Palace. Con loro ci sono i figli George, Charlotte e Louis, terzo, quarta e quinto in linea di successione.

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Maggio 2023, 15:24

