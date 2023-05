Elettra Lamborghini e il super dimagrimento prima dell’estate: «Mi alleno come una matta. La gente non sa ca***»

di Redazione web

Elettra Lamborghini, recentemente, ha raccontato ai propri follower tramite delle storie su Instagram, come si sta preparando per la prova costume. La cantante, che è spesso stata presa di mira dagli hater per il suo fisico, si è data a un vero e proprio sfogo nel quale ha raccontato di essere stanca di tutto ciò che sente sui social e non, per quanto riguarda la sua persona.

Lo sfogo di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini si sta preparando al suo tour estivo che la terrà impegnata per alcune settimane. La cantante desidera essere al top per i suoi fan e sta quindi facendo di tutto per arrivare con una forma smagliante: «Mi alleno come una matta, mangio vegano e faccio la sauna. Mi spalmo creme dalla mattina alla sera. Quindi, non iniziate a sfracassarmi i ‘coions’ dicendo: “È troppo magra”, perché le magre sono altre e soprattutto perché mi è stato dato della ‘grassa’ da tutta la vita, ma me ne sono sempre fregata perché, poi, realmente non penso di esserlo mai stata. Ho sempre ‘magnato’ come una botte in momenti di stress, ma dopo ho sempre perso i chili in più. Detto ciò, ripeto: le magre sono altre.

Le parole della cantante

Infine, Elettra Lamborghini ha concluso dicendo: «L’altro giorno mi stavo spalmando una crema e ho pensato che la gente vede che in 3 mesi, voilà, sono dimagrita… No belli non immaginate tutti i sacrifici che ci sono dietro. Allenamenti su allenamenti e dieta sana. La gente non sa mai un ca***. Tra l’altro io crescendo mi vedo più bella. Molto stanca, ma più bella. Mi vedo che sto migliorando rispetto a 10, 15 anni fa. Crescendo ti vedi il viso più fine, come altre mie amiche… E la gente, subito: ‘Ah sono tutte rifatte!’».

