Clizia Incorvaia incinta? Il "pancino" insospettisce i fan. La risposta non lascia dubbi

La storia d'amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro continua a gonfie vele e dopo l'arrivo di Gabriele, avvenuto l'anno scorso, il legame tra la coppia si è rafforzato ulteriormente. I due stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Croazia insieme alla famiglia di Clizia e al piccolo Gabriele. I loro momenti di relax sono stati condivisi su Instagram dall'ex GfVip e i fan si sono insospettiti dopo aver visto un «pancino sospetto». Clizia Incorvaia non ha atteso ulteriori fraintendimenti e ha risposto immediatamente ai rumor.

Clizia Incorvaia si sfoga

I rumor su una presunta gravidanza di Clizia Incorvaia hanno iniziato a farsi sempre più forti, tanto che l'ex GfVip ha dovuto spiegare la situazione: «Fantastici, non posso neanche avere la pancia gonfia da ciclo che mi chiedono subito se sono incinta. No, sono solo umana come tutte». Poi, Clizia ha rivelato che non ha intenzione di avere altri figli: «Non stiamo cercando un altro bebè. Sono contenta così, volevo due bambini e così è stato. Sono stata accontentata. Non voglio e non cercherò assolutamente un ‘altra gravidanza: questo sia chiaro. La famiglia è al completo».

Il messaggio di body positivity

Clizia Incorvaia ha voluto chiarire, poi, un ultimo punto: «Se fossi ingrassata un chilo non sarebbe un problema. Io credo nello stile di vita sano.

