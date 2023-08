Roma, ragazzina di 14 anni bullizzata a scuola perché milanese. La mamma: «Sono figli di calciatori e soubrette»

di Redazione web

I ragazzini sanno essere spesso molto più crudeli degli adulti e con le parole imparano a ferire già molto giovani. Questo è il caso di un gruppo di bulletti che ha bullizzato per mesi una 14enne milanese in una scuola esclusiva di Roma Nord e che a settembre potrebbe anche farla franca.

Secondo i cinque, Rita (nome di fantasia, ndr) sarebbe stata "colpevole" di aver lasciato uno dei ragazzini dalle compagne dell'istituto. La Roma International School, a pochi passi alla Farnesina, per la mamma della 14enne «non ha mosso un dito per tutelare nostra figlia».

Bullismo? L'iter scolastico rallenta

La 14enne con la sua famiglia pare siano stati costretti a tornare a Milano.

«L’istituto ha scritto, in una relazione sui fatti accaduti, che quelle erano “solo canzoni da stadio”- ha spiegato la mamma -. Come se mia figlia non avesse compreso che, secondo loro, era tutto un gioco. Non è così. Lei è arrivata al punto di pensare di farla finita».

La famiglia dovrà aspettare il mese di settembre per avere un responso su quanto accaduto e solo allora si potrà decidere se si sarà trattato di atti di bullismo o solo di goliardia.

La mamma della 14enne è indignata per la gestione dell'accaduto e ha riportato la figlia e il fratello, altrettanto studente della Roma International School, in Lombardia. Il papà, un manager, farà il pendolare per vedere i figli.

La donna, un'architetta, ha concluso affermando che Rita non è la prima ad abbandonare la scuola per le stesse motivazioni e che l'istituto da 25mila euro l'anno è frequentato principalmente da romani, figli di calciatori e soubrette.

