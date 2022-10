Mamma lascia imprecare i suoi quattro figli: «Le mie regole per un rapporto basato sulla fiducia»

Una mamma di quattro figli è stata ampiamente criticata sui social dopo aver ammesso pubblicamente di lasciare che i figli imprechino. Col nick @casaranjuan, la donna ha pubblicato dei video su Tik Tok raccontando ai follower di avere un rapporto «aperto e onesto» con i suoi figli. Il video, che ha accumulato 1,7 milioni di visualizzazioni, ha raggiunto diversi utenti che hanno voluto esprimere la loro opinione a riguardo.

Il video

La mamma ha detto: «I miei figli sanno quando possono imprecare e su chi farlo», come se non bastasse ha aggiunto: «E se pensi che la cosa peggiore che tuo figlio possa fare sia imprecare, allora senti i cinque punti genitoriali per me fondamentali».

La donna, poi, ha elencato altre libertà che concede ai figli affinché tra loro si crei un rapporto basato sulla fiducia: «Se mia figlia adolescente è fuori a bere con gli amici e mi chiama chiedendomi: 'Ehi mamma, ho bisogno che tu venga a prendermi', mi alzerò e andrò a prenderla, senza fare nessuna domanda».

Un altro punto cruciale è insegnare ai figli fin dalla tenera età cos'è il sesso: «Insegniamo loro tutto in tenera età, in questo modo sanno quali sono le conseguenze, quali sono le azioni e non devono mai vergognarsi di quello che sono», ha spiegato la donna.

Casara continua dicendo che il figlio non deve «baciarti, abbracciarti o starti vicino se sceglie di non farlo». E poi conclude affrontando il tema dell'università: «Non costringeremo i nostri figli ad andare al college se non lo vogliono», ha chiosato la donna.

L'argomento è diventato oggetto di discussione sul social cinese. Casara ha dovuto pubblicare un secondo video per spiegare le sue scelte. E ha aggiunto: «Permettiamo ai nostri figli di imprecare - sì, ma non girano per casa nostra imprecando».

