Tik Tok, l'app del momento: ecco chi sono le sette star italiane

Giovedì 21 Novembre 2019, 07:55

Musica, ballo e sketch divertenti. Un mix geniale che ha conquistato il mondo del web (politici e vip compresi) diventando l’app più scaricata al mondo.Tik Tok è un’applicazione nata in Cina nel 2016 che permette di creare video musicali della durata di 60 secondi al massimo e di condividerli con milioni di utenti. A rendere l’app accattivante sono gli effetti speciali: gif, adesivi e filtri, oltre a un’ampia galleria musicale che comprende canzoni e suoni.Una moneta virtuale, il rubino, scatta in base a visualizzazioni e condivisioni. Più il video diventa virale, più soldi si guadagnano. Inoltre si può scegliere di devolvere denaro ai propri “creators” preferiti. Infine ci sono sponsorizzazioni e “product placement”.Dal remix rap di Giorgia Meloni (“Sono una donna, sono una madre...) ai doppiaggi di film famosi, fino alle sfide social più pericolose come la «bright eye challenge»: gli utenti si mettono un sacchetto con la candeggina sugli occhi per schiarirli.E' la tik toker numero uno in Italia. Il suo profilo conta più di 4 milioni di followers ed è considerata la “muser” per eccellenza. Nata e cresciuta a Grosseto, ha solo 17 anni ma guadagna - dice - quanto basta per levarsi “molti sfizi”.Marta Losito, 16 anni, si piazza seconda in classifica. Aria sbarazzina e movimenti giusti, in poco tempo ha raggiunto i 2,3 milioni di fan su Tik Tok - una media di 10mila followers in più a settimana - con video musicali in cui balla.Marina Valdemoro Maino in arte Maryna è specializzata in video parodie. Ventotto anni, di Torino, è terza in classifica con 753mila fan. Sa tre lingue - italiano, inglese e spagnolo - e su Tik Tok è la regina delle imitazioni.Romano ma milanese di adozione, fino a poco tempo fa Valerio faceva coppia fissa con Marta Losito. I due erano un po’ i Ferragnez di Tik Tok, ma ora si sono lasciati. Conta quasi 600mila fan ed è amatissimo dal pubblico femminile.Edoardo Esposito, in arte Sespo. Insieme all’amico Valerio Mazzei pubblica challenge e parodie che strappano sorrisi: video che contano più di 6 milioni di visualizzazioni. Quinto in classifica su Tik Tok, ha raggiunto i 547mila fan.Emma Del Toro è specializzata in video musicali dove danza, perché è una ballerina professionista. Nata in Toscana 19 anni fa, ha sfruttato la nuova piattaforma social per farsi conoscere e ci è riuscita, raggiungendo gli oltre 438mila fan.Luca Porta, in arte TelJ, è un creator eclettico e versatile: sul web balla, canta e recita. Ma su Tik Tok si esibisce soprattutto in imitazioni e parodie. Ultimo in classifica, il suo profilo conta comunque più di 277mila followers.