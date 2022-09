La tiktoker prende in braccio una gatta per un video, ma non si accorge di un dettaglio spiacevole

Gli animali, e in particolare i gatti, sono sempre apprezzatissimi sui social. E TikTok, quello più utilizzato dai giovani, non fa ovviamente eccezione. Posare e giocare con un animale è sempre una buona idea ed è quello che deve aver pensato una giovane tiktoker, che stava visitando una fattoria.

La tiktoker e la gatta

La ragazza, di nome Jim e proprietaria dell'account @billythebadasshorse, è una grande amante degli animali e durante una visita in una fattoria aveva iniziato a realizzare video di ogni genere. Fino a quando non ha incontrato un'adorabile gatta bianca e nera, che ha preso in braccio.

La tiktoker, la gatta e... il dettaglio spiacevole

Sembrava un classico video di TikTok indirizzato soprattutto agli amanti degli animali, ma come se ne vedono tantissimi sui social. Peccato che, per qualche istante, la ragazza non si accorge minimamente di un dettaglio spiacevole. La scoperta arriva solo qualche secondo dopo: la gatta non voleva saperne di mollare un topo morto che teneva in bocca. A quel punto, istintivamente, la tiktoker lancia la gatta e scappa via, urlando e piangendo tra conati di vomito. «Volevo solo fare video per TikTok, non sapevo che quella pu***na aveva un topo in bocca», scrive poi la ragazza, tra l'altro criticata per aver lanciato il felino. Che però, fortunatamente, come si può vedere sempre dal filmato, rimane illeso.

