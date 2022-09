Rita De Crescenzo, la star di TikTok apre un negozio a Napoli, caos in strada: «Traffico e ambulanze bloccate»

di Redazione web

Dalle strade ai social, la festa d'inaugurazione di Svergognata Shop, il nuovo negozio di Rita De Crescenzo, ha creato scompiglio a Napoli e su TikTok, dove la donna è diventata una celebrità. Nel giorno seguente alla morte della regina Elisabetta, ha scelto un look reale e con tanto di corona per sfilare a corso Garibaldi, tra urla e applausi dei fan. Peccato che il corteo abbia bloccato la circolazione, lasciando gli ignari automobilisti nel traffico e impedendo anche alle ambulanze di farsi strada tra la folla.

La festa, e anche il suo carico di polemiche, non si è conclusa sul posto ma ha fatto il giro dei social. Centinaia i video che la immortalano col suo lungo vestito bianco con tanto di mantello e corona circondata da guardie del corpo e come sottofondo le sue canzoni diventate ormai un marchio di fabbrica per la napoletana.

L'idea dello shop era stata annunciata proprio sul suo profilo TikTok che conta 894,9 mila follower dalla stessa De Crescenzo lo scorso giugno. Anche stavolta però non sono mancate le critiche per la tik toker che però non sembrano toccarla minimamente. L'evento che ha bloccato le strade della città è ovunque in internet, tra polemiche, congratulazioni e prese in giro anche stavolta Rita De Crescenzo è andata virale.

