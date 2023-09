Harry umiliato dal ministro della Difesa tedesca. «Non ne azzecca uno» e paga pegno. Ecco cosa è successo al principe

di Redazione web

Una "piccola" e "divertente" (per chi l'ha vista) umiliazione per Harry, il Duca di Sussex. In Germania durante uno show, il 38enne inglese non riesce a segnare nemmeno un punto nella versione tedesca di Match of the Day, «Aktuellen sportstudio» sul secondo canale tedesco ZDF. Il marito di Meghan Markle viene battuto dal ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, che ha 63 anni. Il principe è, così, costretto a pagare pegno per la sconfitta. Cosa avrà mai dovuto fare Harry?

Cosa è successo a Harry durante lo show

Durante lo show tedesco gli ospiti vengono invitati a eseguire dei tiri in porta a muro. Difficile, ma non impossibile con un po' di dimestichezza. Per Harry, invece, si è rivelato impossibile.

Nella scorsa puntata, tra gli ospiti, accanto a Harry, il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, lo statunitense Angelo Anderson e il tedesco Jens Niemeyer.

Il pegno pagato da Harry

Un umiliato principe Harry, dopo la sconfitta, è stato costretto a pagare pegno indossando una sciarpa di una squadra tedesca. Harry, che è un tifoso dell'Arsenal, ha così dovuto indossare un simbolo "nemico".

Il Duca di Sussex è stato ospite ad "Aktuellen sportstudio" su ZDF per promuovere gli Invictus Games, la competizione sportiva in stile paralimpico da lui fondata nel 2014 per veterani feriti.

