Il principe Harry a sorpresa sulla tomba della Regina Elisabetta: in coda in mezzo alla gente comune

di Redazione web

Nel giorno dell'anniversario della morte della Regina Elisabetta II, una sorpresa all'uscita dalla cappella in cui la sovrana riposa, la Cappella commemorativa di Giorgio VI. In coda come gli altri visitatori, il duca di Sussex ha reso omaggio alla nonna a modo suo, oscurando in questo modo la visita ufficiale del fratello, il principe William.

Il dolore della Regina: «Harry era il suo preferito. Poco prima della morte Elisabetta II lo invitò a prendere un tè ma lui era già tornato in California»

Indovinò la data della morte della Regina Elisabetta, ora ci riprova: «Ecco quando morirà Re Carlo III»

La visita in incognito del principe sulla tomba della regina

In camicia bianca, solo, in silenzio, in fila con gli altri visitatori della St George's Chapel del Castello di Windsor, il principe Harry, la cui visita non era stata programmata dai membri della Royal family, è stato fotografato tra la folla inaspettatamente. Nella King George VI Memorial Chapel, dove riposano anche i genitori della sovrana scomparsa l'8 settembre 2022, ovvero il re Giorgio VI e la regina Elisabetta, e anche suo marito, il principe Filippo.

Prince Harry at Windsor castle 👀 pic.twitter.com/Nylo73PBcG — Alexis🏅 #InvictusGames (@ArchewellBaby) September 8, 2023

Prince Harry visits Windsor Castle on first anniversary of Queen Elizabeth’s death https://t.co/NclFDBeDWF pic.twitter.com/WPYTqsxMVm — Page Six (@PageSix) September 8, 2023

Le parole di Harry in ricordo della nonna

Il tabloid britannico "The Mirror" aveva previsto che il principe Harry avrebbe «fatto di testa sua» per rendere il suo tributo alla regina, e così è stato già a partire da ieri sera, quando ha parlato di lei in un commovente e intimo discorso ai WellChild Awards di Londra: «Cercherò di non commuovermi stasera», ha esordito. «Come sapete, non ho potuto partecipare alla premiazione, lo scorso anno, perché è morta mia nonna.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Settembre 2023, 16:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA