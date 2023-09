Il dolore della Regina: «Harry era il suo preferito. Poco prima della morte Elisabetta II lo invitò a prendere un tè ma lui era già tornato in California»

di Redazione web

A un anno dalla morte della regina Elisabetta II emergono nuovi dettagli sulla vita privata della sovrana del Regno Unito. Ѐ noto che la defunta, nonostante avesse otto nipoti, aveva un debole per Harry, capace di far emergere il suo lato più diretto e "sfacciato". Tuttavia, non tutti sanno, rivela l'ex cameriere Paul Burrell − per 11 anni al servizio della sovrana e da lei chiamato "Piccolo Paul" per distinguerlo da un cameriere più alto conosciuto come "Alto Paul"; poi cameriere personale di Lady Diana − ,citato dal Daily Mirror, che il duca di Sussex ha causato anche dolore e "confusione" in Elisabetta.

Un vuoto incolmabile. «Un giorno difficile oggi anche per Harry»

«Tutta la famiglia amava moltissimo la nostra Regina, e tutti la ricorderanno a modo loro», dice Burrell in esclusiva al quotidiano britannico. «Era una madre, una nonna, una bisnonna per tutti. Manca a ogni persona della famiglia. Anche Harry e Meghan, a Los Angeles, penseranno alla Regina nell'anniversario della sua scomparsa. Harry era uno dei preferiti», ha detto.

Il dolore per la lontananza del principe

La Regina, spiega Burrell, teneva sempre vicina la sua famiglia. Quando il suo «amato nipote», il principe Harry, abbandonò la famiglia reale, due anni prima della sua morte, la Regina, leggendo tra le righe le parole del suo ex cameriere personale, ha sofferto molto. Il momento più difficile è stato probailmente quando è nata la principessa Lillibet. Mentre il principe Archie, infatti, è nato a Londra nel 2019, la seconda figlia di Harry e Meghan Marke, duchessa di Sussex è nata quando la famiglia viveva già in California. Alla sovrana, spiega Burrell, è mancato il legame con la pronipote, che aveva, tra l'altro, il suo soprannome, Lilibet.

Il rapporto con Lillibet e quell'invito senza risposta

Burrell ricorda che quando la Harry e Meghan tornarono nel Regno Unito per le celebrazioni del Giubileo di platino della sovrana nel giugno 2022, Elisabetta II, anche in quell'occasione, non riuscì a vedere sua nipote. «Anche il giorno del primo compleanno di Lilibet la regina non la vide», afferma uomo, spiegando che un incontro con la nonna c'era stato in precedenza: «L'ha vista il giorno prima. Ma per il suo compleanno, la Regina fece preparare una torta di compleanno con una candela. E non si sono mai presentati. Quella candela non è mai stata accesa».

Harry e Meghan, preferirono festeggiare il compleanno di Lilibet al Frogmore Cottage di Windsor con un picnic in giardino. Quel giorno, la Regina avrebbe dovuto partecipare all'Epsom Derby nel Surrey, ma fu costretta ad annullare l'evento inserito nelle celebrazioni per il Giubileo di platino a causa dei suoi continui problemi di mobilità.

Il giorno dopo, nonostante gli acciacchi, Elisabetta II, secondo il Daily Mirror, avrebbe chiesto ai duchi di Sassex di prendere il tè in sua compagnia. «Le è stato detto che non c'erano più», rivela Burrell che racconta la reazione della Sovrana: «"Cosa vuol dire che se ne sono andati?", mi chiese, io le risposi: "Sono tornati in America"».

