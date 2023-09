Regina Elisabetta, il ricordo di Re Carlo a un anno dalla morte: «Grazie»

In occasione del primo anniversario della morte della madre, la Regina Elisabetta, Re Carlo ha condiviso un messaggio audio sui social della Royal Family: «Grazie per l'affetto e il supporto che avete mostrato in questo anno a me e a mia moglie», ha detto, ricordando la scomparsa dell'amata sovrana.

Re Carlo ricorda la Regina Elisabetta

Su Instagram il commovente video che in poche ore ha fatto il giro del mondo.

