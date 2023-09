Regina Elisabetta, l'anniversario della morte: ecco cosa farà il principe William a un anno dalla scomparsa

Il Principe William e Kate Middleton hanno pianificato una visita in Galles per commemorare il primo anniversario della morte della regina Elisabetta II. Il loro programma include un toccante pellegrinaggio presso la Cattedrale di St David, dove renderanno omaggio alla vita e all'eredità della regina. A un anno dalla scomparsa della regina dei due secoli, la royal family non ha alcuna intenzione di dimenticare uan delle figure più amate del secolo.

Il principe William, sebbene non preveda di pronunciare un discorso nella cattedrale, parteciperà a un tour della storica chiesa insieme alla principessa Kate. La giornata promette di essere emotiva non solo per la coppia, ma anche per l'intera famiglia reale e molti cittadini britannici.

La scelta del Galles come luogo per questo significativo anniversario è probabilmente dovuta al legame di Elisabetta con la Cattedrale di St David. Al contrario, il Re Carlo e la Regina Camilla rimarranno a Balmoral per questo anniversario, secondo le indiscrezioni vogliono trascorrere il giorno in privato senza eventi pubblici.

