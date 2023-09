Lady Diana, le registrazioni segrete: «Carlo deluso dalla nascita di Harry»

Good Morning America ha reso pubblici in anteprima alcuni audio inediti di Lady Diana che andranno a comporre un nuovo documentario sulla “Principessa del popolo” che uscirà nel 2024. «Al battesimo di Harry, Carlo è andato da mia madre e le ha detto che eravamo molto delusi perché pensavamo fosse una femmina», si sente raccontare alla Principessa durante una telefonata con il giornalista Andrew Morton. La registrazione risale agli anni Novanta e potrebbe mettere ulteriormente in difficoltà i rapporti sempre più tesi tra Re Caro e il suo secondogenito Harry.

Le telefonate tra Lady D e il giornalista Morton

Le registrazioni delle telefonate tra la Lady Diana e il giornalista Andrew Morton andranno a comporre il documentario "Diana: The Rest of Her Story" . Quella sulla delusione di Carlo per non aver avuto una femmina non è l'unica testimonianza controversa.

Carlo e Diana: la crisi e la fine del matrimonio

Secondo gli esperti della Royal Family britannici, infatti, la nascita di Harry avrebbe messo ancora di più in crisi il matrimonio tra Carlo e Diana, portandolo a deteriorarsi senza più possibilità di recupero. Come raccontato a Fox News dall'autore del documentario, Christopher Andersen, la principessa era ormai invischiata in una condizione di dolore: «Ho ascoltato parecchie ore di quei nastri. Nonostante la sua fama mondiale – potrebbe essere definita la donna più famosa e celebrata del suo tempo – Diana soffriva di un tremendo dolore emotivo. Si trovava di fronte ad una istituzione millenaria, determinata a contrastare ogni sua mossa. L’angoscia che provava si percepisce davvero ascoltando la sua voce. Che è bella, elegante, ipnotica».

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Settembre 2023, 08:44

