Cerca lavoro ma trova solo offerte assurde: «Le aziende chiedono la luna e lo stipendio è una miseria, dove trovano il coraggio?»

Trovare lavoro non è certamente facile al giorno d'oggi, ancora di più se si considerano i numerosi requisiti indicati nelle offerte e la paga che, quando si è fortunati, rientra a malapena nella quota minima per poter sopravvivere. Non si parla, però, soltanto di piccole aziende o attività che non possono permettersi di offrire stipendi particolarmente elevati, ma anche di colossi e multinazionali con fatturati stellari.

In questo caso, Eva Kirie ci racconta tramite un video su TikTok dell'offerta di lavoro della rete televisiva NBC, portando l'esempio di questa singola azienda per allargare la discussione a un problema sempre più pressante in tutto il mondo.

Tante responsabilità per pochi soldi: la rabbia dei lavoratori

La ragazza, Eva Kirie, ha pubblicato un video su TikTok in cui si lamenta delle aziende che chiedono l'impossibile dai propri dipendenti, per poi pagarli il minimo sindacale. «Penso che darò il via a una serie chiamata "Dove cavolo trovano il coraggio queste aziende?"», esordisce la giovane, per poi raccontare dell'offerta di lavoro «digustosa e offensiva» che ha notato qualche giorno prima come assistente di produzione per la NBC, a New York.

Eva procede a leggere dalla lunga lista di capacità necessarie per ottenere il ruolo e numerosi compiti da svolgere, tra cui: varie mansioni di segreteria (pianificazione riunioni, prenotazione alberghi e voli), gestire diversi progetti ed eventi, mantenere un alto grado di confidenzialità, organizzare viaggi di lavoro e tanto, tanto altro.

Poi, inizia un altro tipo di lista, ovvero quella dei requisiti minimi per potersi proporre per il lavoro e passare allo step successivo, ovvero il colloquio: una laurea, minimo 2 anni di esperienza nel supporto di talent o ruoli esecutivi di alto livello nell'ambito televisivo, ottime abilità informatiche e, naturalmente, saper utilizzare in maniera ottimale il pacchetto Office.

«La posizione», continua la ragazza, «sarà pagata settimanalmente e si tratta di circa 60 ore a settimana. Com'è possibile che le aziende pensino che una cosa del genere vada bene?». Gli utenti si trovano perfettamente d'accordo con il punto di vista di Eva e qualcuno scrive: «E poi dicono che nessuno vuole più lavorare al giorno d'oggi». Altri, invece, fanno notare che ci sono posizioni decisamente meno qualificate che assicurano stipendi più alti: «I miei figli lavorano al McDonald's e fanno 17 euro l'ora!».

