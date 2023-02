Angelo Zen, trovato il corpo senza vita dell'imprenditore veneto rimasto sepolto sotto le macerie del terremoto in Turchia

di Redazione web

​Angelo Zen, è stato trovato il corpo senza vita dell'imprenditore veneto rimasto sepolto sotto le macerie del terremoto in Turchia. Lo scrive il ministro Antonio Tajani in un tweet: «Purtroppo è stato ritrovato senza vita il corpo di Angelo Zen. Abbiamo già provveduto ad informare la famiglia e attraverso la nostra Ambasciata in Turchia ad avviare le procedure di rientro della salma in Italia. Mi stringo al dolore dei suoi cari».

L'imprenditore veneto Angelo Zen si trovava in Turchia al momento del sisma che ha sconvolto il Paese e la vicina Siria.

Zen la mattina del terremoto doveva incontrare il suo socio

Un telefono che suona libero, senza che nessuno dall'altro capo risponda, per giorni ha alimentato la speranza dei familiari di Angelo Zen, il consulente orafo veneto 60enne che risultava disperso nel terremoto che ha sconvolto Turchia e Siria.

Dell'uomo si erano perse le tracce a Kahramanmaras, città turca di un milione di abitanti, epicentro del sisma, rasa al suolo dalla scossa. Zen la mattina successiva all'ultimo contatto, avrebbe dovuto incontrare, spiega il ministro degli Esteri Antonio Tajani, un socio turco per discutere di lavoro. Una riunione cancellata dal corso degli eventi.

A Romano d'Ezzelino, nel Vicentino, vivono la prima moglie e uno dei figli, Leonardo. La famiglia ha sempre mantenuto il massimo riserbo.

Nella località vicentina Zen, anche dopo il divorzio dalla moglie e il trasferimento di casa, è rimasta una figura molto conosciuta e stimata.

Angelo Zen risiedeva a Maerne di Martellago, nel veneziano, insieme alla seconda moglie, e per giorni si era

sperato che fosse tra i sopravvissuti.

