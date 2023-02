Terremoto Turchia e Siria, bimbo di 10 giorni salvato con la madre dalle macerie. Ragazzo 16enne trovato vivo dopo 119 ore

di Daniele Molteni

Triplo miracolo in Turcha: un bimbo di 10 giorni con la mamma e un ragazzo di 16 anni sono stati estratti vivi dalle macerie del devastante terremoto della notte del 6 febbraio.

Il bimbo di 10 giorni con la mamma vivi dopo 90 ore

Nella provincia di Hatay, una giovane mamma e il suo bambino di 10 giorni sono stati estratti vivi dalle macerie a circa quattro giorni dal sisma (dopo 90 ore). Secondo quanto riporta la Bbc, il piccolo, che si chiama Yagiz, è stato trovato vivo dai soccorritori tra i resti di una struttura nella città di Samandag.

Il ragazzo di 16 anni savato dopo 116 ore sotto le macerie

Il ragazzo di 16 anni è stato estratto vivo dopo essere stato sepolto sotto le macerie per 116 ore nella città turca di Kahramanmaras devastata dal terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito il sud della Turchia e la Siria nella notte del 6 febbraio. Le televisioni hanno mostrato le immagini di Kamil Can che veniva portato via in barella apparentemente in buone condizioni. I soccorritori sono stati in grado di localizzarlo dopo aver sentito la sua voce che proveniva dalle macerie.

Allarme Ufo, oggetto non identificato abbattuto in Alaska dal Pentagono. La Casa Bianca: «Non sappiamo cosa sia»

Il ragazzo è apparso sorridente e in buone condizioni

La salvezza del ragazzo è stato un grande momento di gioia dopo tanta morte e distruzione. La notizia è stata riferita dalla Cnn. Il ragazzo, Kamil Can, è apparso sorridente e in buone condizioni. I soccorritori hanno dichiarato di aver setacciato il sito dopo aver sentito la sua voce provenire da sotto le macerie. Il sedicenne è stato portato via in barella. I familiari lo attendevano per abbracciarlo. Secondo la rete statale turca Trt, anche tre fratelli sono stati estratti vivi dopo il crollo di un edificio di 5 piani 120 ore dopo il terremoto.

Il numero delle vttime si avvicina a quota 25mila

Si avvicina a 25mila morti il bilancio del terremoto di lunedì scorso in Turchia e Siria, con le squadre di soccorso che trovano sempre meno persone vive sotto le macerie tra le quali scavano da cinque giorni. In Turchia le vittime accertate sono 20.665, con oltre 80mila feriti, secondo i dati diffusi questa mattina. In Siria si parla di 3553 morti ed oltre 5mila feriti. Il bilancio totale delle vittime a questa mattina è di 24.218 vittime. Secondo la

tv pubblica turca Trt le squadre di soccorso hanno estratto un uomo vivo dalle macerie dove era rimasto sepolto per 125 ore ad Antakya. Mentre l notte scorsa almeno 4 persone sono state estratte vive dalla macerie nella città siriana di Jableh.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Febbraio 2023, 09:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA