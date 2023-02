Terremoto nelle Marche, forte scossa di magnitudo 5.0 avvertito sulla costa: l'epicentro in Croazia

di Redazione Web

Terremoto in Croazia, avvertito anche sulla costa adriatica dell'Italia. Una scossa di magnitudo 5.0, con epicentro in Dalmazia, è stato avvertito distintamente nella zona costiera del nord delle Marche: secondo quanto scrive il Corriere Adriatico sono molti gli abitanti che hanno sentito la scossa nelle province di Ancona e Pesaro-Urbino, soprattutto ai piani superiori.

Terremoto in Croazia, magnitudo 5.0

Per il momento, per fortuna, non sono stati segnalati danni a persone o cose. La scossa, segnala l'Ingv, è avvenuta alle 10.47 ora italiana con magnitudo 5.0 e epicentro nella zona della costa croata settentrionale, in Dalmazia. Alla prima scossa ne sono seguite altre due, alle 10.53 e alle 11.04, rispettivamente di magnitudo 3.3 e di magnitudo 2.6.

