Cane eroe inviato dal Messico in Turchia muore sotto le macerie mentre cerca superstiti: Proteo ha salvato due persone

Proteo ha dato la sua vita per salvare i terremotati in Turchia. Uno dei cani inviati dal Messico nelle zone del sisma è morto sotto le macerie, mentre cercava i superstiti. Dopo aver tratto in salvo due persone, è rimasto ucciso.

«I membri dell'esercito e dell'aeronautica messicana sono profondamente addolorati per la perdita del nostro grande compagno, il cane Proteo. Hai compiuto la tua missione come membro della delegazione messicana nella ricerca e nel salvataggio dei nostri fratelli in Turchia. Grazie Proteo per il tuo lavoro eroico», ha detto in un messaggio pieno di dolore il Segretario della Difesa Nazionale del Messico.

Il messaggio di addio

Faceva parte di una squadra di 14 cani da soccorso, che dal Messico sono volati in Turchia nelle ore successive al terribile terremoto. È morto ad Ayidaman, in Turchia. «Voglio dirti che sono orgoglioso di te perché sei sempre stato un cane forte, un cane laborioso che non si è mai arreso - ha detto uno dei soccorritori - Ora, devo solo ringraziarti per avermi supportato, purtroppo non potrai stare più con me, ti ricorderò sempre. Tutto il Messico, spero che... che ti ricorderà sempre e con loro non ti dimenticherò mai. Un giorno ci rivedremo». Le squadre di soccorso gli hanno detto addio con una solenne cerimonia.

Türkiye’de deprem bölgesinde çalışan Meksika arama kurtarma ekibi Sedena’nın hassas burunlu köpeği Proteo, enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Kurtarma ekibi Proteo’ya düzenlediği törenle veda etti. pic.twitter.com/IRtT1o7rA1 — Haber (@Haber) February 12, 2023

