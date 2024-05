Francesco Oppini: «Pessima prestazione della Juventus contro la Salernitana. Per il match di Coppa Italia serve una squadra diversa» La “vecchia signora” ha avuto un'occasione gigantesca per poter chiudere il discorso sul campo tra le mura amiche di Torino, ma il pomeriggio di domenica si è trasformato in un mezzo incubo







di Francesco Oppini Il calcio con le sue mille sfaccettature non finirà mai di stupirci e la giornata di ieri né è l’esempio, ed il motivo è facilissimo da spiegare. La Juventus, dopo la pessima prestazione di domenica, a qualche ora dalla fine del match casalingo pareggiato con l’ultima in classifica, si ritrova comunque qualificata matematicamente alla prossima Champions League grazie al successo dell'Atalanta sulla Roma. La Juventus non va oltre il pareggio con la Salernitana: 1-1 allo Stadium, segna Rabiot nel recupero L'occasione della vecchia signora La “vecchia signora” ha avuto un'occasione gigantesca per poter chiudere il discorso sul campo tra le mura amiche di Torino, ma il pomeriggio di domenica si è trasformato in un mezzo incubo sportivo fino a quando Adrien Rabiot, ha salvato la Juventus da una figuraccia pareggiando al 91’esimo il vantaggio della Salernitana maturato nel primo tempo della partita stessa. Mercoledì sera la squadra di Allegri è attesa dalla finale di coppa Italia contro l’ottima Atalanta, unico trofeo raggiungibile per questa stagione e una cosa è certa, anzi assodata, giocare contro la “Dea” di Gasperini con un atteggiamento simile a quello di ieri nei primi 45/50 minuti equivarrebbe ad un suicidio sportivo annunciato. Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Maggio 2024, 09:11

