Il derby della Mole finisce 0-0: Vlahovic sbaglia, il Var non interviene su Zapata-Gatti. Ci spiegano perché?

di Francesco Oppini

Il derby torinese della Mole finisce 0-0, ma se Vlahovic nei primi venti minuti avesse fatto quello che doveva fare, la Juventus sarebbe stata in vantaggio di due reti. Tutto il resto sono chiacchiere. Nel primo tempo, oltre alle occasioni sprecate dall’attaccante juventino, c’è anche una gomitata di Zapata a Gatti, ma il Var non interviene, mentre per Szczesny probabile frattura delle ossa nasali dopo il brutto colpo subito nel finale di partita da parte del subentrato granata Masina.

Lo sappiamo, i derby cittadini sono sempre molto tesi e attesi, ma a questo punto qualcuno dovrebbe anche iniziare a spiegare ad ogni singolo tifoso di tutte le squadre come funziona il Var e soprattutto se funziona sempre o meno, anche perché oggi su due situazioni in particolare per esempio ne è mancato l’apporto. Tornando invece adesso velocemente alla partita e al gioco, questa Juventus non è ancora guarita del tutto e la prova più lampante è che dopo un ottimo primo tempo, la squadra di Allegri, ancora una volta, è quasi completamente sparita dal campo se non per difendersi. Così si fatica.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Aprile 2024, 21:24

