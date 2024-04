Torino-Juventus 0-0, le pagelle: Vlahovic sprecone, Chiesa smarrito. Milinkovic Savic è provvidenziale

di Fabrizio Ponciroli

Il Derby della Mole si conclude in parità (0-0). Vlahovic non sfrutta due chiare palle gol.

LE PAGELLE DEL TORINO

MILINKOVIC-SAVIC 7

Compie un miracolo su Vlahovic. Sempre molto attento, si conferma un portiere di enorme affidabilità.

TAMEZE 6

Lotta su ogni pallone con grande determinazione. Fa il suo dovere.

BUONGIORNO 6,5

Duello continuo con Vlahovic. Fa di tutto per fargli sentire il fisico. In un paio di occasioni gli scappa ma rimedia.

RODRIGUEZ 6

Gioca con molta semplicità, cercando sempre la giocata più funzionale.

BELLANOVA 6,5

Corre senza sosta e mette tanti palloni interessanti in mezzo all'area avversaria. Inesauribile (41' st Masina sv).

VLASIC 6,5

La prima occasione dei granata porta la sua firma. Dà una mano in ogni parte del campo. Bravo a cercare spesso gli inserimenti senza palla.

RICCI 6

Non lo si nota particolarmente ma svolge il lavoro prezioso tra le linee. Prende un giallo evitabile.

LINETTY 6

Qualche buono spunto. Gli manca un pizzico di coraggio quando ha la possibilità di calciare verso la porta avversaria.

VOJVODA 6

I piedi sono educati. Si impegna sia in fase difensiva che offensiva. Non smette mai di provarci (32' st Lazaro 6: Colpisce di testa ma non trova la porta).

SANABRIA 6

Fatica a trovare spazi per impensierire la difesa bianconera. Nella ripresa si costruisce una buona palla gol ma il suo colpo di testa viene ribattuto da Szczesny (32' st Okereke 6: porta fisicità)

ZAPATA 5,5

Combatte con Bremer per tutto il tempo. Prova a far valere il fisico ma i risultati non sono esaltanti. Rischia per un colpo a Gatti. Troppo falloso.

JURIC 6

Niente da fare. Il suo sesto derby da allenatore del Torino non porta la prima vittoria tanto desiderata e viene anche espulso nel finale. Buona la prestazione a livello soprattutto mentale.

LE PAGELLE DELLA JUVENTUS

SZCZESNY 6,5

Svolge il suo compito senza particolari sbavature. Non una partita particolarmente complicata, a parte un colpo di testa di Sanabria nella ripresa.

GATTI 6,5

Oltre ad essere una diga difensiva, è ben predisposto alla fase offensiva. Confeziona una gran palla per Vlahovic che poi spreca (32' st Alex Sandro 6: si mette al servizio della squadra).

BREMER 6,5

Non indietreggia di un solo centimetro nel duello, corpo a corpo, con Zapata. Esce vincitore da diversi contrasti. Invalicabile.

DANILO 6

Solita leadership ma anche qualche errore di troppo in fase di costruzione della manovra. In difesa legge bene la partita.

CAMBIASO 6

Va a sprazzi. Non riesce a trovare la continuità necessaria e il suo rendimento ne risente parecchio (47' st Alcaraz sv).

MCKENNIE 6,5

Quando riesce a scappar via risulta sempre pericoloso. In copertura non lascia mai spazio agli avversari. Nel finale gioca praticamente da attaccante aggiunto. Completo.

LOCATELLI 6

Tenta di far girare la palla con velcoità. Ci riesce a intermittenza. Non sfrutta una buona occasione per sbloccare il match.

RABIOT 6

Meno brillante del solito. Dà una grossa mano in mezzo al campo ma difetta del guizzo necessario per fare la differenza.

KOSTIC 5,5

In difesa è molto attento. Il problema è che, in fase offensiva, è evanescente. Mai un cross davvero pericoloso e degno del suo nome (20' st Iling-Junior 5,5: un po' troppo morbido, fatica a trovare il ritmo giusto).

CHIESA 5,5

Parte benissimo, servendo a Vlahovic una palla d'oro che il serbo spreca malamente. Con il passare del match si perde nell'anonimato. Esce indispettito (25' Yildiz 6: si fa notare con una conclusione perfida).

VLAHOVIC 5

Pesa sulla sua prestazione il clamoroso errore ad inizio match quando spedisce sul palo una palla telecomandata di Chiesa. Ha una seconda occasione ma Milinkovic-Savic gli nega il riscatto (32' st Kean 5,5: ci prova, non conclude molto).

ALLEGRI 6

La difesa si conferma affidabile. Viene tradito da Vlahovic che fallisce due palle gol. I cambi non incidono.

